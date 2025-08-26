Arbitraje perjudica al América

Como todavía no se acaba la cantaleta de los Antis, de que el Gato Ortiz es el elemento más valioso del América, te traigo una, mi Franky, para que se entienda más claro que hasta este central se equivoca en contra de las Águilas, y es el tema de las su-je-cio-nes.

En la última Final del Ame contra Toluca, no se marcó un penalti sobre Henry cuando Luan lo sujetó en el área escarlata, al minuto 12 de la Ida en el Estadio Azulcrema, que Quintero Huitrón no señaló. Fue revisada por el VAR, en donde se ve que el defensa rojo abraza al delantero al ingresar y ambos van al suelo, pero no se sancionó.

Para este torneo, el criterio cambió y fue uno de los puntos que la Comisión de Arbitraje de Herrero le comentó al América en su visita para explicar las modificaciones en este Apertura 25: las sujeciones dentro del área ahora sí se deben marcar como pena máxima. Sin embargo…

En el Jalisco, cuando Atlas ganaba, al 69’ se desarrolló una jugada por izquierda y justo cuando La Pantera Zúñiga buscaba remate el centro en el área, Doria lo sujetó, interrumpió la posibilidad de disputar el balón y ambos terminaron en el terreno, pero esta no la marcó el Gato Ortiz, en un claro error y confusión de los nuevos criterios arbitrales. Perjudicó al América, aunque usted, querido Anti, no lo crea.

Es un hecho que aún no se homologan criterios entre los silbantes de la Comisión de Árbitros con las nuevas marcaciones, es el caso de no distinguir amontonamiento de sujeción que debe ser falta, que de nuevo perjudicó a las Águilas y con Ortiz en cancha. Increíble, ¿no?

SE QUEJAN MÁS FAMILIARES ROJOS

Se hizo viral el video de la cuñada de Alexis Vega que es agredida en el Olímpico 68 ante Cruz Azul, y en el que también lanza insultos a los cobardes que le arrojaron bebidas en el cabello. Ninguno actuó bien. Uno de los jugadores que sabe aguantar la cargada desde la tribuna es precisamente el ‘10’ del Toluca, al grado que transformó aquellos gritos de “¡Borracho!”, en un impulso para festejar títulos. Es un crack. Muchas veces ese manejo del ambiente hostil no es extensivo a los familiares, que sí se enganchan con ataques.

Pues los Diablos Rojos apoyaron a Alexis, que estaba que no lo calentaba ni el sol por los comentarios en redes sociales, con un comunicado y por ahí destaparon que hubo otras agresiones a familiares de otros futbolistas escarlata, y me enteré que otro de los que estaba muy caliente por lo que le pasó a los suyos en CU fue ni más ni menos que Héctor Herrera, sin embargo, como ahí no hubo video, ya no se comentó el nombre. Pero acá está tu Franco de confianza.

POR GOLPAZO NO PUEDE JUGAR

Un día después que Tigres volviera, Joaquim regresó a Monterrey de Mazatlán, donde se quedó bajo observación por el trancazo que se metió en la cabeza al chocar con Nahuel. Al salir de la terminal aérea, la regioprensa lo abordó con complejas preguntas médicas que el brasileño, que no habla español, apenas alcanzó a contestar con monólogos y de ahí se publicaron una sarta de sandeces que hay que leer.

Pero acá te traigo la claridad: por protocolo, un futbolista no puede jugar siete días después de un golpe en la cabeza de ese calibre, así que se perderá el duelo contra Santos, estará en observación en ese periodo, sin entrenar con el equipo, con trabajo físico no intenso, y después de evaluarlo, si está bien se integrará. Así, sin especulaciones.

¿LA MÁQUINA VETÓ A FAITELSON?

Y ya de cierre, se levantó la polémica por la ausencia de David Faitelson en la transmisión de Televisa en el Cruz Azul vs Toluca del sábado pasado, pues generalmente está en los cotejos más importantes de la señal de Chapultepec; se especuló que La Máquina había pedido vetar al periodista por las publicaciones que ha hecho sobre los cementeros, en especial las especulaciones de los ingresos de Iván Alonso, sin embargo, te puedo confirmar mi Franky, que nada qué ver. El comunicador no fue programado, incluso iba al partido de beisbol en Puebla, en el que los Pericos recibieron a los imparables Diablos Rojos del México, al que ya no llegó. Así que a otro lado con esas especulaciones.