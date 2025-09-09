A negociar ID de palcos

Ya que se solucionó lo de los boletos de los palcos y plateas, es decir, Televisa le pagará a FIFA por las entradas y las dará a los propietarios, aunque no podrán ingresar sus bebidas ni comida ni utilizar sus lugares reservados en estacionamiento, sigue algo que tampoco está tan sencillo, mi Franky: el registro de quiénes irán a esos partidos.

Es decir, en todos los partidos del Mundial 2026, en los 104, cada asistente deberá tener su FIFA ID y ligarlo a las entradas de cada uno de los cinco juegos, incluidos los asistentes a estos lugares especiales en el Azteca, así que no estará fácil para los propietarios de casi 800 palcos y 10 mil plateas repartir entre sus invitados y cambiar entre jornadas. Es lo que sigue, la negociación para hacer lo más sencillo posible bajo las reglas de la Copa del Mundo. Pero ya están del otro lado.

HAY ‘TOPOS’ EN EL ARBITRAJE

Vaya lío que tienen en la Comisión de Arbitraje de Herrero, y no por la crisis de los silbantes en las canchas mexicanas, sino porque resulta que están filtrando las reuniones post jornada en la FMF, están grabando y compartiendo las charlas en las que analizan la jornada, en las que corrigen y reparten sanciones, y en las que abundan los reclamos por la falta de claridad para calificar a los silbantes y hacer las designaciones. Alguien las graba y distribuye entre el gremio y algunos periodistas, en donde se han quejado especialmente el Curro Hernández, Katia Itzel o Quintero Huitrón de la poca precisión de Elizondo, que cambia criterios cada fecha y ya tiene a sus consentidos según estos nazarenos. Mucho trabajo.

SON LAS REGLAS DE FIFA

Hubo mucha confusión en algunos colegas en redes por ver a Fernando Schwartz cerca de la zona técnica en los últimos partidos de la Selección Mexicana y vale la pena aclararles las reglas de FIFA, antes de que sigan haciendo el ridículo acusando protagonismo del director de comunicación del Tri.

Resulta que hace cinco años, FIFA decidió que junto o detrás de la banca del cuerpo técnico y jugadores, existiera en los partidos internacionales una ‘zona de staff’, donde están diversos auxiliares del equipo, incluida gente de comunicación, entre otras cosas para que puedan a preparar las conferencias y zona mixta antes del fin del partido. Y acostúmbrense porque así será en el Mundial.

DOÑA TELE ‘CORTA’ A ÁLVARO

Causó mucho revuelo que les destapara la semana pasada el cambio de Álvaro Morales de ESPN para estudiar la oferta de FOX, tanto que me llegó más información de lo que sucedió con el comunicador que mueve la aguja en el Líder Mundial. No entraré en muchos detalles, pero me explicaron que a pesar de que es uno de los mejores periodistas para levantar audiencia en el canal rojo, resulta que su contrato se acaba este diciembre y desde Bristol ya avisaron a las oficinas de CDMX que no lo van a renovar.

Así como lo lees. Alvarito cometió un pequeño error que no gustó nada en Estados Unidos y prefirieron no extender su permanencia. Así que ahora, tiene abiertas varias propuestas para cambiar de mesa de debate en una nueva señal. A donde vaya, será un tremendo fichaje.