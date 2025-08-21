Ya habían ayudado a la MX

¿Pero qué sorprende, mi Franky, la eliminación de los mexicanos? Si la organización de la Leagues Cup ya los había salvado. Me explico. Resulta que si no hubieran cambiado formato este año, para forzar la calificación de cuatro MX y cuatro MLS, por los puntos sumados en fase de grupos habrían sido seis Eme-Ele-Seros y sólo dos Eme-Equis en Cuartos. Además, de los partidos de los 58 duelos interligas que van, los gringo-canadienses ganaron 25, hubo 18 empates y apenas 15 fueron victorias mexicanas. Dominio amplio de los vecinos.

¿Por eso ya son mejores? Para nada, basta hacer el recuento de la hegemonía mexicana en Concacaf. ¿Están mejorando? Eso sí. ¿Entonces los nuestros desprecian el torneo? Creo que pasa más por ahí, aunque hay ejemplos de lo contrario: Chivas necesitaba avanzar para tener Concacaf, a Pumas le urge coronarse para romper sequía de 14 años y para Rayados era el único título a su alcance; de los protagonistas, América, Cruz Azul, así como los recién eliminados Toluca y Tigres, a la interna se trazaron como objetivo el título.

CEPILLARON A LA MULTIPROPIEDAD

Los que seguramente respiraron con la eliminación de Tigres y luego de Toluca fueron los de la Conca, porque con los dos ya cepillados de Leagues Cup, se acabó la oportunidad para calificar a la Champions de la región al León, y es que felinos y Diablos ya tienen boleto al certamen de la confederación, por lo que si acababan entre los tres primeros del torneo binacional heredaban el pase al siguiente en la tabla anual de puntos, que era La Fiera y San Luis.

¿Y por qué alivio? Pues como Pachuca estaba aún vivo, estaban cruzando los dedos para que no tuvieran una Concachampions con León y Tuzos en el mismo certamen después de que la FIFA y el TAS pusieron el ejemplo contra la multipropiedad en el Mundial de Clubes pasado. ¿Ya? Al final ni los de la Bella Airosa calificaron al torneo regional, así que un año más sin broncas.

LEÓN Y JAMES, SIN INTERÉS EN RENOVAR

Pues contrario a lo que pasa con Ramos y Rayados, con los que todo es amor y ya pactaron extender un año más, entre el exmadridista del León y La Fiera se apaga el fuego. James ya explicó que no se le han acercado para proponerle renovar para que continúe, es más, en el aniversario 81 del club esmeralda, el colombiano ni siquiera se dignó a felicitarlos en sus exitosísimas redes sociales. Y desde el club me preguntan: "¿Y para qué?", pues ya no hay Mundial ni siquiera Conca y el furor de la tribuna va disminuyendo. Qué lástima.

EL VASCO RESPIRA POR TIGRES

El que seguramente también se sintió alivio al ver eliminado a Tigres fue Aguirre, pues en el inicio de los microciclos de la siguiente semana, en los que verá a jugadores locales que tiene poco vistos y no podía llamar a elementos de los clubes en Semis de Leagues Cup, tiene pensada una base de felinos: desde Ozziel Herrera y Diego Lainez para el ataque, hasta los defensivos Sánchez Purata y Chuy Garza, que se aventó un partidazo por la lateral derecha ante Miami. Veamos.

LA MÁS CARA SEGUIRA LIGADA A SAN NICO

Para seguir con mis Ti-gue-res, sólo contarte que antes de partir a Orlando como el fichaje más caro en la historia del futbol femenil, la Maga Ovalle seguirá ligada a los colores amarillo y azul, no necesariamente del equipo de futbol, sino que acudió a la UANL en CU de San Nicolás de los Garza para cerrar los detalles para continuar con su educación ahora a distancia en la Facultad de Organización Deportiva, de la que resulta que es alumna.

