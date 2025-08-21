¡Una golondrina no hace verano, pero dos sí!

Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, no fue un título aislado lo logrado por la SELECCIÓN MEXICANA DE FLAG FUTBOL, ya son dos... ¿No sabes bien de qué estoy hablando? Del campeonato que ganaron las nuestras en el WORLD GAMES FLAG FOOTBALL CHENGDU 2025 frente a Estados Unidos, potencia mundial, además y sobre todo país creador del Futbol Americano, deporte que rige precisamente al Flag Futbol. Óraleeeeeeeee no puedo creer que no te hayas enterado bien de esto... bueno aquí te pongo en contexto con mucho gusto.

Esta selección femenil no sólo es campeona sino que es BICAMPEONA. Este lunes fueron recibidas en el AICM como se merecen, con "bombos y platillos" literalmente porque hasta una batucada les organizaron, causando el asombro de los viajeros que ahí se encontraban. La victoria de la consagración llegó a través de un touchdown a tres segundos del final del juego, dando cuenta de lo disputada que estuvo esa gran Final acabando con un resultado de 26 a 21 cuando parecía perdida. La selección nacional ya lo había hecho en el año 2022 en BIRMINGHAM, de ahí lo de "Bi-campeón", pero había caído en la Final del año pasado ante las vecinas del norte, por lo que esta fue una auténtica y verdadera revancha.

En estos juegos que se llevaron a cabo en tierras asiáticas, MÉXICO quedó en el lugar 23 del medallero con 4 oros, 3 platas y 3 bronces, ratificando el poderío nacional en diferentes disciplinas y sobre todo proyectando buenas actuaciones en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Apuntando a ese magno evento olímpico y volviendo al tema que nos atiende hoy, la SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE FLAG FOOTBALL será sin dudas el rival a vencer y, sin ánimo de echar las campanas al vuelo ni colgarles la de ORO de manera anticipada, será firme candidata a llevarse ese preciado metal. Ok ok falta mucho para ello aún, pero debemos tenerlas muuuuuuuuy en cuenta y seguir muuuuuuuuy de cerca a este deporte que en octubre del 2023 el COI decidió incluir en el programa olímpico en LOS ÁNGELES 28’. Este bicampeonato no es producto de un accidente, todo lo contrario, es consecuencia de un proyecto serio y sólido con estructuras juveniles que se vienen desarrollando desde hace muchos años. Aquí entre nos y con la mano en el corazón, ¿quién no ha jugado al menos una vez TOCHITO BANDERA? Claro que sí, porque existe desde hace muchas muchas décadas.

Inagotables "congratulations" a estas atletas que ya están colocando a nuestro país en el mapa del deporte "de los robos de banderas o pañuelos", porque al no haber contacto no le podemos decir "de las tecleadas" jajaja. ¡Enhorabuena y que sigan los éxitos para México, he dicho! Gracias querida banda, saludos y nos leemos dentro de unos días.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOCHE DE HORROR EN AVELLANEDA: CONMEBOL SUSPENDE PARTUDO Y LO REMITE A DISCIPLINA TRAS MUERTES Y CAOS