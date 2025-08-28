Checo Pérez: Un nuevo inicio; liderar, disfrutar y trascender

Sin importar a lo que cada persona se dedique y aunque suene a cliché la vida es una carrera de resistencia, donde hay que enfocarse en el propósito para no perder el camino, para disfrutar el proceso.

Después de un año fuera de la parrilla, Checo se mantuvo activo. Ese tiempo le permitió reflexionar, entrenar y mantenerse en forma para lo que viniera. Y llegó: su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac.

Este proyecto es un renacer profesional y al mismo tiempo una renovación estratégica para Checo como persona, como marca e incluso como alianza internacional, ya que es puente clave entre México y Estados Unidos.

Red Bull no fue lo que esperaba: presiones innecesarias, comparaciones forzadas y poca o nula colaboración. Tras cuatro temporadas con el equipo salió después de un 2024 bastante complicado. Pero esa experiencia era necesaria; sin ella, hoy no estaría tan bien preparado mental y profesionalmente para este proyecto con Cadillac.

Verstappen tiene un lugar en la historia como campeón del mundo, pero Checo tiene la oportunidad de probar que además de ser un gran piloto, también es excelente líder y compañero de equipo.

Cuando el entorno ya no te permite crecer agradece, capitaliza lo bueno, convierte en aprendizaje lo malo y sigue adelante.

Con Cadillac no hay pasado, es una hoja en blanco ideal para que Pérez construya un legado, se enfoque en lo importante (largo plazo) más que en lo urgente (resultados inmediatos) y disfrute sin tener que demostrar, como él mismo lo ha expresado.

Sin embargo, tiene el reto de diseñar una cultura que forme una identidad basada en valores bien establecidos, al mismo tiempo que deberá gestionar la incertidumbre de no tener garantías de victorias, de competir a lado de escuderías consolidadas cuando apenas se está construyendo la estructura técnica y operativa para ser realmente competitiva. La única certeza es el liderazgo colaborativo; hacer una verdadera mancuerna codo a codo con Valtteri Bottas y juntos grabar el inicio del futuro de Cadillac y su historia con la F1.

En esta nueva etapa Checo debe de salir a competir con libertad y experiencia, no con presión y rivalidad con sus propios colegas. Deberá mantener el enfoque desde una posición, aparentemente menos dominante, donde se enfrentará a altibajos inevitables y, tal vez, a la falta de podios.

Si bien no tiene nada que demostrar en la pista, lo hará en el liderazgo, poniendo su experiencia al servicio de equipo que nace y consolidará su imagen como mentor, mientras evita que los altibajos impacten la moral propia, la del equipo, la de los fans y la de los patrocinadores.

La mentalidad lo es todo, ganar también es saber construir algo que va más allá de nosotros mismos.

Para Checo, Cadillac es lo que él mismo llamó "su último gran proyecto", con la libertad de quien se entrega en cuerpo, alma y corazón dispuesto a enfrentar lo que venga con la mejor actitud.

Checo nos recuerda que el verdadero éxito no siempre se mide en podios, sino en la capacidad de liderar con propósito, de disfrutar cada curva del camino y de dejar un legado que inspire a quienes vienen detrás.

