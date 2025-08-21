La revancha de JJ Macías

La vida y el futbol le debían una revancha y Pumas le brinda la oportunidad de cobrarla.

Pasó de ser una promesa del futbol mexicano a lo que parecía un retiro prematuro. Las múltiples lesiones no lo dejaron alcanzar la cúspide que todo mundo esperaba, pero cuando el cuerpo falla, lo único que queda es la mente y, al parecer, Macías aún no está listo para dejarse vencer.

Es una utopía pensar que tenemos el control de lo que nos sucede. Podemos prepararnos en todos los aspectos de nuestra vida y trazar un camino ideal hacia los objetivos, pero la realidad es que en un segundo todo puede cambiar. Y aunque no podamos revertirlo, siempre podremos superarlo.

En momentos de incertidumbre, cuando crees que todo terminó, que ya no hay nada que hacer, hay que escuchar nuestra voz interna, reconocer el dolor, la vulnerabilidad, la frustración. Es en ese espacio de silencio, cuando crees que hasta tu propio cuerpo te ha traicionado, es ahí cuando tu verdadera voz se hace escuchar. Macías no está dispuesto a dejarse vencer, sus lesiones lo han hecho crecer, lo han fortalecido mentalmente, lo han obligado a seguir luchando por su sueño y a reconectar con su propósito.

Su regreso al futbol va más allá de convencer a la afición, se trata de demostrarse a sí mismo y de volver a confiar en su cuerpo.

Tocó a la puerta de Pumas sin nada que perder y con todo por ganar. El primer rival que va a enfrentar es la desconfianza y solo los minutos la irán disminuyendo.

Reconstruir la confianza en uno mismo es un proceso que lleva tiempo. Para JJ Macías cada paso lo acerca a esa meta, pero también tiene que aprender a calmar los miedos pasados.

Sabe que esta oportunidad es un nuevo comienzo, pero no comienza desde cero, comienza desde más atrás. Trae sus propias reservas, la nostalgia, las dudas, y también el agradecimiento. Tiene que reconocerse a sí mismo, ganarse a su equipo y conquistar a la afición.

La verdadera victoria de Macías estará en sentirse completo, en reconstruirse y volver a pisar una cancha sin miedo. El hecho de volver a intentarlo requiere un gran valor; es un logro por sí mismo, digno de admiración.

Ya pasó las primeras pruebas. Ahora tiene seis meses —y quizá toda una vida— para demostrar que, a pesar de las lesiones, todavía tiene muchos minutos y goles por delante.

