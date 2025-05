¿50 pesos por 'turistear' en Tequila? Esto es lo que sabemos

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, propuso una reforma a la Ley de Ingresos 2025 que podría cambiar el costo de los tradicionales recorridos turísticos por las calles de este Pueblo Mágico.

La iniciativa plantea que quienes realicen recorridos turísticos en vía pública paguen una cuota de 50 pesos por persona y por recorrido, lo que impactaría directamente en los precios que los visitantes tendrían que pagar.

Los visitantes podrían pagar 50 pesos por persona / Redes Sociales|

Nueva tarifa por paseos turísticos

“Los eventos, espectáculos y diversiones públicas que se lleven a cabo usando la vía pública con puestos fijos o semifijos, utilizando vehículos, camiones o medios de transporte que presten servicios turísticos, espectáculos o diversiones públicas en el Municipio, deberán cubrir una cuota, por cada vuelta o recorrido turístico que realicen, de 50 pesos por persona”, indica la iniciativa.

La propuesta ya fue aprobada por el cabildo de Tequila y fue turnada a la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, donde se analizará su viabilidad antes de ser votada por el pleno.

De ser aprobada, esta nueva cuota podría aumentar los ingresos municipales, pero también genera el riesgo de que los visitantes reconsideren participar en algunos de los populares recorridos, lo que afectaría la demanda de estos servicios turísticos.

El municipio de Tequila busca recaudar más fondos para 2025 / Redes Sociales|

Ultimátum a los industriales tequileros

En paralelo, el alcalde Diego Rivera lanzó un llamado firme al sector industrial del municipio, particularmente a los productores de tequila, para que regularicen el pago de sus obligaciones fiscales, incluyendo predial y licencias de funcionamiento.

“No es posible que a tres meses de este año muchos no hayan renovado ni siquiera sus licencias municipales, muchos deban cantidades estratosféricas de predial y pues a mí no se me hace justo que la señora que tiene su tienda de abarrotes, que la señora que tiene su puesto de frutas sí paguen y tengan todo al corriente con sus contribuciones como buenos tequilenses que son, y que los industriales, que son una parte muy fundamental para el municipio, sin embargo, realmente no estén aportando lo que les toca", señaló el edil.

Rivera Navarro advirtió que, de persistir esta situación, a partir del próximo lunes personal de inspección y vigilancia municipal visitará las empresas para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Se corre el riesgo de que el turismo baje por el nuevo impuesto / Redes Sociales|

