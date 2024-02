A gritos, familiar de paciente exige en el IMSS que le den atención

La desesperación e impotencia de la enfermedad de un familiar, llevó a una persona a pedir a gritos que se le atendiera en el IMSS.

Y es que en redes sociales se hizo viral un video donde una mujer, dentro de un hospital de oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de México, no aguantó, y ante la emergencia, pidió a gritos que atendieran a su familiar o que el director del hospital saliera a hablar con ella.

“Necesito una tomografía y una radiografía y no me atienden. Lo llevé a la clínica de allá, me dan el disco sin grabar. Es una burocracia, que tengo que volver a esperar. ¿

“Cuántas noches me tengo que estar sin medicinas? ¿Cuántas noches vas a estar sin dormir? Quiero al director, quiero que me resuelvan, quiero que me atiendan. Si es que hay mucha gente grave, a mí se me han muerto dos familiares de cáncer, no voy a esperar que se muera el tercero”, fue parte de lo que gritó la familiar del paciente.

Mientras la mujer gritaba y exigía atención, las personas que estaban al rededor suyo dentro del hospital del IMSS únicamente la observaron, aunque después de los gritos, personal del instituto se acercó a ella, pero ya no se aclaró si la apoyaron o no.

