Actor de Jurassic World , confirma que tiene cáncer: 'Estoy acabado, posiblemente muriendo'

El famoso actor Sam Neill, mejor conocido por su actuación como Alan Grant en la película de Jurassic Park, anunció que sufre de cáncer en la sangre.

"El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo", confesó Neill durante una entrevista

El actor de 75 años anunció para ‘The Guardian’ que sufre de cáncer. Neill confeso que su nuevo libro, ‘Did I Ever Tell You This? (¿Alguna vez te dije esto?)’ le ayudó a tener una razón para vivir.

"Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: 'Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá”, finalizó el actor.

