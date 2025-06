Actor de “King of the Hill” es asesinado frente a su casa en Texas: Jonathan Joss tenía 59 años

El actor estadounidense Jonathan Joss, conocido por su voz de John Redcorn en "King of the Hill" y su papel como el jefe Ken Hotate en "Parks and Recreation", fue asesinado el 1 de junio de 2025 en San Antonio, Texas, a los 59 años.

Según informes de la policía de San Antonio, el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. en la cuadra 200 de Dorsey Drive. Los oficiales respondieron a una llamada sobre un tiroteo en curso y, al llegar, encontraron a Joss herido cerca de la carretera. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el actor fue declarado muerto en el lugar.

El sospechoso, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 años, fue detenido y acusado de asesinato. Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso.

Declaraciones del esposo de Joss

Tristan Kern de Gonzales, esposo de Joss, publicó una declaración en la página de Facebook del actor, en la que describió los eventos que llevaron al tiroteo:

“Mientras revisábamos el correo en el sitio de nuestra antigua casa, un hombre se acercó, comenzó a gritar insultos homofóbicos violentos y luego levantó un arma de su regazo y disparó. Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos de luto. Estábamos de pie uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me empujó fuera del camino. Me salvó la vida.”

Gonzales también señaló que la pareja había sido objeto de amenazas homofóbicas durante más de dos años y que su casa anterior se había incendiado tras estas amenazas.

La policía de San Antonio ha afirmado que no hay evidencia que relacione el asesinato de Joss con su orientación sexual, aunque la investigación continúa abierta y se evaluarán nuevas pruebas.

