Vinculan a proceso a Alex “N”; le dictan prisión preventiva de hasta dos años

El productor de películas para adultos, Alex “N”, fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva de hasta dos años, mientras se llevan a cabo las investigaciones por el presunto delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, específicamente por ofrecer servicios de prostitución ajena.

La audiencia tuvo una duración de nueve horas y se realizó en el Centro de Justicia Penal de Jalisco, ubicado en Puente Grande. Al lugar acudió Giselle Montes, ex pareja del creador de contenido para adultos; sin embargo, al salir de la audiencia prefirió no dar declaraciones. “Por el momento no puedo dar declaraciones”, dijo la también modelo.

Alex 'N' es un famoso productor de películas para adultos/X |

Acusaciones en su contra

El pasado 28 de mayo, Alex “N” fue detenido en Puerto Vallarta por autoridades de Jalisco, acusado del presunto delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Asimismo, se le investiga porque presuntamente se beneficia de la explotación de una o más personas mediante la prostitución.

Alex 'N' fue detenido el pasado 28 de mayo en Puerto Vallarta/X |

De acuerdo con las indagatorias, Alex “N” habría iniciado una relación con una adolescente de apenas 16 años, a quien presuntamente convenció de mantener relaciones sexuales con él y con otras personas, grabando estos encuentros en video para posteriormente difundirlos en plataformas de contenido para adultos.

Se pudo ver a la expareja del productor, Giselle Montes, en la audiencia de vinculación/X |

Por estos hechos, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia solicitó, y le fue concedida, la prisión preventiva, la cual podría extenderse hasta dos años mientras se desarrolla la investigación.

