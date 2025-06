¿Qué es XChat? La nueva app de mensajes de Elon Musk que competirá con WhatsApp

Llamadas de audio y video: Facilita la realización de llamadas sin la necesidad de asociar un número telefónico, lo que simplifica la conectividad entre los usuarios.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025