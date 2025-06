Caramelo, de repartidor y beisbolista frustrado, a ganador de La Casa de los Famosos All Stars

La Casa de los Famosos All Stars llegó a su fin luego de 119 días, y el ganador de esta temporada es Carlos Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, quien, a diferencia de la mayoría del resto de los participantes, no era famoso, ya que antes de entrar al reality era repartidor en Nueva York y un beisbolista que no alcanzó a destacar en la Major League Baseball.

El originario de República Dominicana se convirtió en el primer hombre en ganar este reality show producido por Telemundo para Estados Unidos y se llevó un premio de 200 mil dólares, que son aproximadamente 3.8 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Carlos Cruz, nombre real de Caramelo, se ganó al público con su forma de ser/X |

Su sentido del humor, sus ocurrencias, los consejos hacia sus compañeros y su muestra de lealtad a lo largo de toda la temporada le valieron obtener más votos del público en la gran final de La Casa de los Famosos All Stars, superando al modelo italiano Luca Onestini, quien quedó en segundo lugar, y al influencer mexicano Rey Grupero, que ocupó la tercera posición.

¿Quién es “Caramelo”?

La historia de “Caramelo” cautivó al público de La Casa de los Famosos All Stars, ya que, contrario a los demás habitantes que fueron cantantes, actores o actrices, e incluso influencers, el dominicano tiene una historia peculiar porque previamente se dedicaba a conducir una camioneta de la empresa United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York, repartiendo paquetes en edificios, oficinas y casas con la ayuda de un “diablito”.

“Caramelo” también probó suerte en el deporte de sus amores, el béisbol, llegando a ser reclutado por los Blue Jays de Toronto, equipo de las Grandes Ligas de Estados Unidos; sin embargo, su carrera nunca alcanzó el éxito.

Caramelo se ganó un premio de 200 mil dólares/X |

Posteriormente, comenzó a compartir videos y consejos de ejercicio en redes sociales, captando la atención de algunas personas e incluso llegando a aparecer como invitado en el programa The Jennifer Hudson Show.

¡Caramelo ganador de la temporada All Stars!



Por más que quisieron ensuciar su imagen no pudieron ante el inminente masivo apoyo del público.



¡Bien merecido Caramelo!#LCDLFAllstars #LCDLF5 pic.twitter.com/iV98hAJmci — Yeudi Quintanilla (@MrYeudi) June 3, 2025

Se espera que, luego de su triunfo en La Casa de los Famosos All Stars, “Caramelo” entre de lleno al mundo de la farándula, pues ha trascendido que Telemundo le ofrecerá un contrato para convertirse en uno de sus artistas exclusivos.

