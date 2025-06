Actriz de Harry Potter confiesa que le queda poco tiempo de vida

Las películas de Harry Potter han marcado un antes y un después en el cine, dejando varios personajes entrañables para los seguidores de esta saga. Sin embargo, recientemente ha conmovido a más de uno la confesión de una actriz al declarar que, por problemas de salud, le queda poco tiempo de vida.

Esta actriz de Harry Potter confesó que le queda poco tiempo de vida

La actriz Miriam Margolyes, recordada por su papel de la profesora Pomona Sprout en Harry Potter, dio recientemente una entrevista en la que habló sobre su estado de salud a los 84 años de edad, señalando que como máximo le quedan cinco o seis años de vida, por lo que su objetivo es seguir actuando.

“Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, y probablemente yo muera dentro de los próximos cinco o seis años, si no antes, cuesta dejar atrás la actuación. Es una alegría enorme”, declaró para el periódico The Times.

Se trata de la profesora Pomona Sprout, quien sufre varios problemas de salud

¿Qué enfermedad tiene la profesora Pomona Sprout?

Los problemas de salud de la actriz Miriam Margolyes son varios, comenzando por la estenosis espinal, una enfermedad que afecta la columna vertebral y, por ende, reduce la movilidad, lo que ha provocado que la artista necesite bastones, andadera o un carro eléctrico para desplazarse.

También padece artritis severa e incontinencia. A esto se suma que en 2023 Margolyes fue sometida a una cirugía para retirarle una válvula aórtica, la cual fue sustituida por una de origen bovino, lo que le evitó una operación a corazón abierto.

Pese a su deseo por seguir actuando, Miriam Margolyes saber que es difícil que la contraten

“Simplemente, no soy lo suficientemente fuerte”, agregó la profesora Pomona Sprout, en referencia a que es consciente de que, aunque le gustaría seguir actuando y tomando papeles en los que no necesariamente deba estar en silla de ruedas, actualmente es imposible.

