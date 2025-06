Actriz Ofelia Cano queda atrapada en inundaciones de Periférico

Los estragos de las lluvias no perdonan a nadie, afectando incluso a personalidades del medio del espectáculo. Tal es el caso de la primera actriz Ofelia Cano, quien quedó atrapada en su vehículo luego de que se inundara un paso a desnivel.

El momento de la emergencia

Fue a través de redes sociales que la actriz, reconocida por su participación en programas de Televisa como La Rosa de Guadalupe o Como dice el dicho, compartió imágenes del aterrador momento que vivió. Explicó que, camino a una reunión con amigos, se presentó una inundación en el cruce de Anillo Periférico con la avenida Mariano Otero, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La actriz Ofelia Cano es habitual en programas de Televisa

“Tengo mucho miedo, nos tuvimos que salir por las ventanas”, explicó la actriz en un video que publicó la tarde del 24 de junio.

“Qué susto. A todos les digo, no salgan cuando llueva, a nosotros nos agarró el agua aquí en el periférico, veníamos a la comida de un amigo”, agregó Ofelia Cano, mientras mostraba imágenes tanto de su vehículo como el de una amiga que iba detrás de ella, ambos cubiertos por el alto nivel que alcanzó el agua.

Fue en la zona metropolitana de Guadalajara donde sucedió el incidente

“Era como una lancha…”

“Era como una lancha, se empezaba a meter el agua (...) Nunca me imaginé tener esta experiencia, es una impotencia, que se empiece a inundar, inundar, inundar y que tú estés adentro y no puedas salir (...) Sentí mucho miedo, no podíamos salirnos del carro”, añadió la actriz conmovida.

¿Cómo se encuentra Ofelia Cano?

Posteriormente, Ofelia Cano compartió que fue auxiliada por otro automovilista que pasaba por la zona, así como por autoridades locales que arribaron para controlar la emergencia.

La actriz mexicana Ofelia Cano vivió en carne propia los estragos de esta fuerte lluvia que se registró el día de hoy.



En una transmisión en vivo que hizo , narra la situación que vivieron ella y 2 amigas al quedarse atrapadas en el retorno de Periférico y Mariano Otero. pic.twitter.com/IjyP4kYhur — Meganoticias GDL (@Meganoticias) June 25, 2025

“Ya llegaron los de rescate urbano. Yo ando con una gripa espantosa, espero que no me afecte porque de verdad sí es una experiencia terrible. Aquí ya sacaron mi carro, se portaron geniales, se esperaron a ayudar”, comentó la primera actriz de Televisa.

