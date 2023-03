Medio Metro (nuevo) y Alfredo Adame protagonizan nueva polémica en redes sociales tras un video viral donde se muestra al joven bailando el "pasito de Alfredo Adame", inspirado en las patadas que el actor 'presumió' después de una pelea callejera en Periférico Sur.

Desde entonces, se esperaba la respuesta del conductor de televisión, y finalmente, Adame decidió manifestarse ante los medios de comunicación.

Durante un encuentro con la prensa, Adame fue cuestionado sobre el baile del 'Medio Metro', a lo que el actor respondió: "¿Y no que luego que me va a echar la bronc* y pues, claro que le conviene, soy mundialmente famoso; claro que le conviene al ‘Medio Metro’ mencionar a Alfredo Adame, porque si no, pues, ¿quién es ‘Medio Metro’?”.

Además, el conductor aprovechó para hacer una propuesta al joven: "El día que quiera ‘Medio Metro’, pues que venga y lo enseño a bailar, para que se le quite lo pend*jo”.

DE DÓNDE SURGE EL 'PASO DE PATADITAS'

Alfredo Adame fue víctima de una agresión física en la avenida Periférico Sur de la Ciudad de México, según las primeras versiones e imágenes que circulan en redes sociales. El hecho habría derivado de un incidente vial, donde Adame habría recibido un "cerrón" por parte de otro vehículo.

De acuerdo con la versión del actor, luego de un segundo "cerrón" decidió bajar de su unidad para reclamar, y habría golpeado el cofre del otro automóvil. En respuesta, la pareja que viajaba en el vehículo lo habría golpeado y despojado de su teléfono móvil. Al estar en el suelo, comenzó a defenderse con patadas inspiradas en las artes marciales.

