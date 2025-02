¡Adiós COMIPEMS! UNAM e IPN harán examen único para bachillerato 2025

Mucha atención, porque de manera oficial se ha anunciado la desaparición del examen de COMIPEMS a partir de este 2025, lo que significa que habrá un nuevo proceso para el ingreso a Bachillerato en la zona metropolitana de la Ciudad de México, asegurándoles un lugar a todos los estudiantes, mientras que la UNAM y el IPN sí realizarán una prueba en conjunto para el ingreso a sus planteles.



Luego de 29 años, la prueba que aplicaba la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior ha sido cancelada, buscando que de ahora en adelante todos los jóvenes que salgan de la Secundaria tengan un lugar asegurado en Bachillerato.

¿Cómo será el nuevo proceso para ingresar a Bachillerato?



La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional acordaron realizar un examen en conjunto para definir qué estudiantes podrán ingresar a sus Preparatorias, CCH y Vocacionales. Esta prueba será en línea y con la ayuda de Inteligencia Artificial.



Se informó que será el 14 de febrero cuando se publicará la convocatoria para ingresar a Bachillerato, mientras que en marzo, los estudiantes de tercero de Secundaria se podrán registrar en una plataforma única, teniendo el derecho a elegir 10 opciones educativas de su interés.



“ Esto implica el apoyo y el compromiso de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y de los cinco correspondientes al Colegio de Ciencias y Humanidades, para atender y recibir a cerca de 34 mil alumnas y alumnos. De ahí que nuestra casa de estudios se congratula de ser parte de este esfuerzo comunitario, contribuyendo con su experiencia, tradición de excelencia y vocación social”, declaró el rector de la UNAM Leonardo Lomelí, quien además comentó que para el Ciclo Escolar 2025-26, la máxima casa de estudios del país abrirá mil 500 nuevos lugares a Nivel Medio Superior.



Opciones de Bachillerato que ofrece la UNAM y el IPN



UNAM - 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

UNAM – 5 Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH)

IPN - 16 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT).

Las otras opciones además de la UNAM y el IPN



Aquellos estudiantes que terminen la Secundaria y decidan continuar sus estudios a Nivel Medio Superior, pero su deseo no es entrar a ninguna escuela de la UNAM o el IPN, su lugar a nivel Bachillerato está asegurado, pudiendo elegir el plantel que esté más cerca de su hogar o el que mejor les convenga, de entre las opciones que ofrecen las siguientes instituciones:



-Tecnológico Nacional de México (TecNM)

-Colegio de Bachilleres

-Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

-Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

“ El examen del COMIPEMS se volvió en un dolor de cabeza para los jóvenes porque el tema es si sacas una alta calificación te vas a una buena escuela y si no sacas una buena calificación pues te vas a una escuela que parece que no es tan buena. Entonces desde los 15 años los jóvenes traen la carga de ‘¿por qué yo no pude ir a una supuesta buena escuela?’.



“ El día de hoy pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono a la dignificación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación”, declaro la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

