Kanye West pierde contrato de 20 millones de dólares tras polémica aparición de Bianca Censori en los Grammy

Según informa el Daily Mail, el cantante Kanye West habría perdido un contrato de 20 millones de dólares para realizar conciertos en Japón, como resultado de la controversia generada por la aparición de Bianca Censori en la ceremonia de los Grammy, donde lució un minivestido transparente. Inversores japoneses, descontentos con esta situación, están evaluando la posibilidad de retirar su financiación para el proyecto de West.

“Kanye está arruinando cada oportunidad que se le presenta (…) Japón está viviendo un despertar cultural en relación con los derechos de las mujeres y el movimiento MeToo es muy fuerte aquí. Lo que hizo es visto como un acto de control coercitivo, lo cual es absolutamente inaceptable. Ha juzgado culturalmente a Japón de forma totalmente errónea (…) Ya no es bienvenido. Esto será un duro golpe para él porque lleva viviendo en Japón alrededor de un año, casi a tiempo completo, y supongo que no lo vio venir”

