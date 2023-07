¿Adiós Grupo Firme? Eduin Caz anuncia retiro: “Me les voy y no es mentira”

Muchas personas hacen un corte de caja en su vida cuando llegan al ‘tercer piso’, y Eduin Caz de Grupo Firme así lo ha hecho, solo que la reflexión que ha compartido en redes sociales tras cumplir 30 años ha inquietado a sus seguidores por anunciar que se retirará.

El sinaloense pasó su cumpleaños en Costa Rica y celebró a su estilo, arriba y abajo del escenario: “Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país Costa Rica”, escribió el cantante en una publicación que arranca con él recibiendo una cubeta de agua helada durante su show.

Sin embargo, el resto del mensaje es lo que llamó la atención de sus seguidores, pues el cantante habla de su retiro de los escenarios:

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, escribe.

Y continúa con una reflexión: “Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas pero creo que ocupo regresar a pensar en mi, a sentirme bien conmigo mismo”.

Eduin aclara que no dejará Grupo Firme

Este año mucho se ha especulado sobre la continuidad de Grupo Firme, en parte gracias a algunas publicaciones de Eduin en redes sociales.

Este 2023, el cantante se ha enfrentado a problemas de salud y a que su vida amorosa acapare los titulares, luego de separarse de su esposa, Daisy Anahy , en las vísperas de tener a su hijo.

Su turbulento año ha alimentado los rumores de una separación o lanzamiento como solista, versión que Eduin Caz desmintió este domingo:

“No es el fin de grupo firme no me voy hacer solista solo me estoy despidiendo por que a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”.

De acuerdo con la última parte de su mensaje, tal parece que Eduin Can no tiene en mente un adiós definitivo, sino un descanso que coincidiría con el nacimiento de su hijo.