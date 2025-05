¡Adiós Max! Warner Bros hace un drástico cambio en su plataforma

La plataforma de streaming Max se ha posicionado como una de las más importantes dentro del mundo del entretenimiento, produciendo contenido original y consiguiendo las primicias de los estrenos más calientes de la industria.

Max anunció a través de un comunicado que el nombre “HBO MAX” regresa. Este cambio en el nombre viene después de que hace unas semanas anunció un cambio de logo de la marca, el cual entristeció a los fieles amantes del diseño original.

¿Por qué se dio el cambio de nombre… Otra vez?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la razón oficial por el cambio del nombre. Sin embargo, se especula que Warner Bros Discovery se dio cuenta de que HBO tiene todavía un valor de marca bastante poderoso, por lo que decidió incorporarlo nuevamente.

¿Qué dice el comunicado oficial de Warner Bros Discovery?

“El regreso de la marca HBO a HBO Max impulsará aún más el servicio y amplificará la singularidad que los suscriptores pueden esperar de la oferta”. advirtió el comunicado de prensa emitido por la compañía.

Sin duda alguna, el regreso del nombre que Warner Bros Discovery decidió abandonar hace dos años, busca tener un impacto mediático mayor al que ha tenido desde el cambio de nombre.

La reacción en redes sociales.

Esta noticia se volvió viral, provocando la reacción de miles de internautas que no dudaron en dar su punto de vista. “Nadie le decía MAX”,”Siempre fue HBO, que le hacen al cuento”,”Ay no que ganas de confundir a la mente”, “Se los perdono porque tienen un gran catálogo”, “La neta no me importa ni un poco, suban más cosas de Batman”, “Entiendo”. Son algunos de los comentarios que podemos leer en redes sociales.

¿Cuál es el precio de la suscripción de MAX?

Max ofrece una amplia variedad de contenido exclusivo por precios competitivos que se adaptan a distintos perfiles de usuario. En México, la plataforma tiene un costo mensual de 179 pesos, aunque también están disponibles planes trimestrales por 503 pesos y anuales por 1,429 pesos, lo que representa un ahorro para quienes optan por suscripciones prolongadas.

El catálogo incluye producciones originales de HBO, Max Originals, películas de Warner Bros., contenido infantil de Cartoon Network y éxitos recientes del cine, como la saga Harry Potter, Game of Thrones, The Last of Us, y Succession, además de series clásicas como Friends y The Big Bang Theory.

