HBO estrena tráiler de la segunda temporada de “The Last of Us” en la SXSW

La plataforma de streaming, HBO, estrenó el tráiler de la temporada 2 de "The Last of Us" en la SXSW el día de hoy sábado en un panel con el elenco y los creadores de la serie.

El tráiler comienza con Ellie, interpretada por la actriz Bella Ramsey, escabulléndose a través de un edificio abandonado, aparentemente con miedo de un atacante cercano y un perro deambula en el fondo, antes de mostrar una foto del brazo de un hombre con un reloj y una toma de lo que parece una tumba llena de cruces de madera, cada una esta cubierta con un medallón.

Los actores Pascal, Ramsey, Luna, Dever, Merced y Mazino aparecieron en el panel de SXSW, la aparición especial de los actores sorprendió a mucho junto a los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann.

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan con una segunda temporada ¿Cuándo se estrena? / Redes Sociales|

¿De qué trata The Last of Us?

"The Last of Us" es un videojuego de la consola PlayStation de Naughty Dog del mismo nombre, que fueron escritos y dirigidos creativamente por Druckmann.

La serie esta coproducida con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint y Naughty Dog.

Los productores ejecutivos incluyen a Mazin, Druckmann, Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells, mientras que Halley Gross actúa como coproductora ejecutiva y escritora

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us? / Redes Sociales|YouTube video player

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

La esperada segunda temporada llega a las plataformas de HBO el 13 de abril. ¡Mira el tráiler aquí!

