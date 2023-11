Adrián Marcelo revela que fue abusado por una empleada doméstica

Adrián Marcelo, el polémico conductor e influencer regio, reveló que de niño sufrió abuso de índole sexual y físico por una empleada doméstica, lo cual lejos de causarle un trauma, despertó su sexualidad.

Fue en una reciente entrevista que le concedió al también conductor Yordi Rosado, en la que el expresentador de Multimedios recordó aquellas experiencias con la trabajadora del hogar que respondía al nombre de Elvia, la cual lo maltrataba junto a sus tres hermanos cuando sus padres no estaban en casa.

“ Se iban y nos dejaban con Elvia, era una chica que nos contaba historias que no eran apropiadas, de miedo, pero con una especia de vulgaridad y obscenidad. Fue mi despertar sexual, no tuve relaciones, pero me acuerdo que en algún momento yo tengo imágenes mías encima de ella en una silla haciendo lo que los morros le llaman fajes. Yo recuerdo este tipo de encuentros con ella y no estaba ni siquiera despierta mi sexualidad, es un tema fuerte porque es un abuso”, comentó Adrián Marcelo en la entrevista.

Sobre el mismo tema, el regiomontano recordó que la empleada doméstica terminó por desaparecer de su vida luego de que robó algunos objetos de valor a su madre.

“ Lo verbalizo con amigos porque no es algo que me genere trauma, pero tengo estas imágenes de despertar hormonal, sexual con una empleada doméstica que terminó robándole un recetario a mi madre, vestidos, se fue (…), nos volteaba hacia la pared y nos pegaba con la espátula en la espalda si llegábamos a voltearnos y éramos tan cabrones que no nos creían que podía hacernos eso”, recordó el integrante de ‘Hermanos de Leche’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DÍA NUBLADO PARA LEÓN! CANCELAN CONCIERTO DE LUIS MIGUEL POR NO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PÚBLICO