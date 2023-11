¡Día nublado para León! Cancelan concierto de Luis Miguel por no garantizar la seguridad del público

El concierto de Luis Miguel, que estaba previsto para el próximo 5 de diciembre en León, Guanajuato, tuvo que ser cancelado por la falta de requerimientos para realizar su presentación en el Estadio TV4 Domingo Santana.

El Ayuntamiento de León informó que la empresa que contrató al artista no garantizó la seguridad de la gente, además que se habría sobreboletaje.

“Con la finalidad de salvaguardar a todos los asistentes, y ante el incumplimiento de la empresa organizadora, el Gobierno Municipal de León no otorgará el permiso correspondiente para la celebración del concierto de Luis Miguel anunciado para el 5 de diciembre”, detallaron autoridades del estado.

Vendieron más boletos

Por medio de un boletín, el Ayuntamiento de León aseguró que hubo una venta ilegal de boletos al no contar con los permisos para comercializarlos desde hace medio año.

“Ante el reconocimiento de los propios organizadores de la sobreventa de boletaje, se les pidió acompañar a la solicitud del evento el boletaje total, pero este nunca se entregó. El aforo permitido sería de 11 mil 352 asistentes”, explicaron.

Sumado a este problema, también se dio a conocer que no se cumplió con otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería Municipal a efecto de asegurar convenientemente los intereses del público y del fisco municipal.

Más vale prevenir que…

Las autoridades expusieron que la seguridad de los asistentes al concierto de Luis Miguel tampoco estaba garantizada, debido a que no pidieron apoyo de la policía de León y la seguridad privada que contrataron no estaba capacitada del todo.

“No contrató vigilancia de policía y policía vial para garantizar la seguridad de los asistentes. No logró acreditar la personalidad mediante poder notarial. No logró acreditar mediante contrato de arrendamiento el espacio de estacionamiento requerido para los asistentes. Se detectó que la empresa de seguridad privada contratada no cumple con los permisos municipales correspondientes”, denunciaron.

Por último, el Ayuntamiento dejó en claro que estuvieron en toda la disponibilidad para la realización del concierto de ‘El Sol’, pero los organizadores no presentaron a tiempo los requisitos que les pidieron.

¡Ay, no… mis ahorros!

Para la gente que hizo el gasto para ver al artista, aún no han dicho cómo será la devolución de su dinero y tampoco se tiene conocimiento, hasta ahorita, si reprogramarán el evento en otro sitio más seguro.

“La empresa es la responsable de atender las devoluciones e inconformidades que aplican en este tipo de casos. El Gobierno Municipal de León reafirma que el interés principal de esta decisión es salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento, así como respetar la normatividad correspondiente”, concluyeron las autoridades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SALIÓ EL SOL EN CDMX! LUIS MIGUEL ANUNCIA NUEVA FECHA EN SU TOUR 2023