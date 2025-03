Adrien Brody y Halle Berry reviven momento y se besan en los Oscars como hace 22 años

La actriz Halle Berry junto al actor nominado a Mejor Actor, Adrien Brody, recrearon el icónico momento de los Oscars 2025 cuando ambos actores se besaron durante la ceremonia.

La actriz de 58 años, que ganó su Oscar en 2002 por Monster's Ball, se acercó a Brody y lo besó en la boca tan pronto lo vio en la alfombra roja de la Academia en el Teatro Dolby de Hollywood.

Halle Berry on reuniting with Adrien Brody at the #Oscars: "I had to pay him back." | Variety On the Carpet presented by @TalentiGelato pic.twitter.com/5ZreMfoZ0F

— Variety (@Variety) March 3, 2025