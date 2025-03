Paul Tazewell hace historia en los Oscar, el primer hombre negro en ganar el premio a Mejor diseño de vestuario

El diseñador de vestuario del musical Wicked, Paul Tazewell, hace historia al convertirse en el primer hombre negro en ganar el premio al Mejor Diseño de Vestuario.

Tazewell, ha sido nominado anterior por West Side Story. El diseñador ya tiene un premio Emmy y un premio Tony. Ahora Tazewell triunfa sobre los otros nominados a mejor vestuario: Arianne Phillips por A Complete Unknown, Linda Muir por Nosferatu, Lisy Christl por Conclave y Janty Yates y David Crossman por Gladiador.

Tazewell ha ganado la mayoría de premios en esta temporada: BAFTA, Critics Choice y Costume Designers Guild.

Tazewell junto a los vestuarios de Wicked / THR|

En su discurso, Tazewell reconoció su momento histórico diciendo: "Soy el primer hombre negro en recibir el premio de diseño de vestuario... Estoy muy orgulloso de esto".

También agradeció al equipo del Reino Unido por su "hermoso trabajo" y a las protagonistas de Wicked: “Mis musas de Ozian, Cynthia y Ariana, las quiero mucho".

"This is everything."



Paul Tazewell made history by becoming the first Black man to win the Oscar for Best Costume Design.#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/TcSHpEotcW

— ABC News (@ABC) March 3, 2025