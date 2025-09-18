AJEMEX alista lanzamiento de VOLT Energy Fans

AJEMEX y su marca de bebidas energizantes VOLT busca llevar la pasión por el Real Madrid a otro nivel ya que, en el mes de septiembre lanzarán la bebida edición especial VOLT Energy Fans.

Resultado del paladar e ingenio de los hinchas merengues, esta edición limitada encumbra la alianza que guardan desde hace más de un año la multinacional latina y el cuadro blanco, siendo la primera, patrocinador regional oficial del equipo.

De acuerdo con voceros de AJEMEX, VOLT Energy Fans busca ser una bebida que acompañe los gritos de gol, los cánticos y los festejos que los aficionados madridistas viven cada vez que ven un partido del club.

La historia detrás del sabor tiene aroma a colectividad, toda vez que consiste en una mezcla de sabores del limón, naranja, frambuesa y piña, la cual surgió después de preguntar y hacerles algunas pruebas de sabor a aficionados del Real Madrid en la Ciudad de México y Lima, Perú.

AJEMEX y Real Madrid fortalecen alianza y liderazgo con “Volt Energy Fan”

Tal como se ha acotado, el nuevo sabor no fue algo sacado del laboratorio por mera intuición, sino un esfuerzo por reflejar el gusto del fan merengue en cada sorbo, y materializado por una Inteligencia Artificial (IA).

Si bien en México la bebida verá la luz este mes de septiembre, su presentación tuvo un destacado momento en mayo pasado, cortesía del exdefensor y hoy embajador del club, Álvaro Arbeloa, quien acompañó el evento y convivió con seguidores en un Meet & Greet.

La pregunta podría ser qué contiene la lata de VOLT Energy Fans, más allá del verdadero sabor al Real Madrid, por lo que la respuesta obligatoria es energía para el partido, diseño coleccionable y, sobre todo, una narrativa pensada para los fans: mensajes, estética merengue.

Con esto, AJEMEX no solo refuerza a VOLT como “la bebida oficial del Real Madrid” en México, sino que también ofrece un producto que funciona como pieza de identidad para seguidores que viven el fútbol con pasión cotidiana.

Se espera que, con el lanzamiento de esta edición limitada al mercado mexicano, la bebida cambie la forma en que los aficionados merengues viven y transmiten su pasión.