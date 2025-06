Alcalde de Tolimán presume Rolex de casi 400 mil pesos: “Fue regalo de alumnos”

Alejo Sánchez de Santiago, presidente municipal de Tolimán, Querétaro, uno de los municipios con mayor pobreza en el estado, desató una oleada de críticas tras presumir un reloj que usuarios identificaron como un Rolex, valuado en aproximadamente 400 mil pesos.

El edil, postulado por el Partido Verde, compartió en redes sociales imágenes del ostentoso obsequio, asegurando que fue un regalo de “niños de una escuela” a quienes ha apoyado. La historia, sin embargo, cambió en sus declaraciones públicas: primero dijo que eran niños de primaria y después, de secundaria.

“Fue un regalo de niños de primaria... estamos apoyando mucho a traslados, a eventos y demás”, declaró en un primer momento. Pero más adelante sostuvo: “No es un Rolex, no sé la marca... son niños que me hicieron llegar el presente”.

Edil con Rolex en municipio pobre

A pesar de su intento por aclarar la situación, el gesto causó indignación debido al contexto social del municipio. Tolimán registra un 61.6% de su población en situación de pobreza, según cifras del CONEVAL, lo que representa a más de 16 mil personas.

Sánchez de Santiago reconoció que su salario como alcalde asciende a 100 mil pesos mensuales brutos, y que tras impuestos le quedan cerca de 70 mil. No obstante, usuarios en redes cuestionaron el contraste entre la carencia que vive gran parte del municipio y los lujos del mandatario local.

El presidente municipal concluyó asegurando que no espera ni recibe regalos condicionados: “No soy de los que esperan algo a cambio... fue un pequeño presente”.

La polémica sigue creciendo, mientras el reloj —sea Rolex o no— continúa generando debate sobre el papel de los funcionarios públicos y su conexión con la realidad de los municipios que gobiernan.

