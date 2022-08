Alcaldesa de Tijuana ‘pide’ al crimen organizado cobrarse con quienes les deban

Tras la oleada de violencia que se vivió en las últimas horas en Tijuana, Monserrat Caballero, alcaldesa de la localidad, dio una controversial declaración.

“Ni un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”, declaró la política en la Mesa de Seguridad.

“Hoy le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos”, agregó.

Tras la ola de violencia que se vivió ayer en Baja California, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, le pide al narco que cobre las facturas a quienes no les pagaron y no atente en contra de los ciudadanos.

¿A qué se refiere la edil morenista? pic.twitter.com/u94Dy9sJoW — César Cepeda (@cesarmty) August 13, 2022

“Les pedimos (al crimen organizado) que cobren las facturas a quienes no les pagaron y no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, declaró Caballero.

Las palabras de la morenista causaron indignación en las redes sociales, pues se llegó a comentar una cierta complicidad entre el gobierno y las cédulas delictivas.

En recientes horas, la violencia tomó el control de ciudades como Tijuana, Mexicali y Tecate, donde se reportaron incendios provocados.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, condenó los hechos y se reunió con la Mesa de Seguridad para tomar medidas urgentes.

Según lo informado por la política, ya hay detenidos por la violencia desatada en las tres ciudades fronterizas.

