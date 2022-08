AMLO reprobó uso del helicóptero de la Semar en juego de béisbol

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue cuestionado en la mañanera de este viernes 12 de agosto sobre el uso del helicóptero de la Secretaría de Marina en el juego de béisbol entre los Olmecas de Tabasco y Tigres de Quintana Roo.

El uso de la aeronave causó revuelo luego de haber sido ocupada para transportar a 'Pochicoco', mascota de conjunto de Tabasco, y llevarlo aterrizar en el estadio Ángel Cuco Toledo, en el Municipio de Macuspana.

”Yo creo que más tarde van a informar de este asunto, pero no, no estoy de acuerdo, claro que si estoy a favor del béisbol y del deporte en general y sé que hay mucha pasión, está en la final, por eso fue lo del helicóptero porque estaba iniciando el playoffs, estaban los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol”, comentó el mandatario.

La fuerte crítica vino de sus opositores quienes señalaron un favoritismo sobre el lugar del que es originario.

AMLO también aprovechó para recordar una reciente anécdota en un Juego de las Estrellas de la Major League Baseball (MLB) junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

“No deberían tampoco usarse los aviones de Estados Unidos cuando hay Juegos de Estrellas, una vez fui con Beatriz a San Diego y yo estaba con la boca abierta, porque me gusta mucho el béisbol y todavía lo juego, además ya lo saben ustedes que todavía bateo arriba de 300.

“Acabo de tener un encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me picheo Fernando Valenzuela y estuvo Teodoro Higuera y Vinny Castilla. Ese día que fuimos al Juego de Estrellas en San Diego hubo una ceremonia, en donde pasan los aviones creo que de la Marina, y le pregunté a Beatriz ‘¿Qué fue lo que más te gusto?’ y me dice ‘los aviones’”, comentó.

