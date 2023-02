Alejandro Villalvazo, conductor de noticias fue blanco de críticas tras emitir su opinión respecto a la 'Licencia Menstrual' la cual es una propuesta de iniciativa de reforma en materia laboral para muejres trabajadoras y menstruantes.

A través de redes sociales, se difundió un video donde el comunicador señaló a sus compañeras mujeres durante la transmisión en vivo sobre el tema.

"Me sorprende la actitud de ustedes, mujeres compañeras de trabajo... Es que nada quieren", puntualizó Villalvazo.

Ante su argumento, las conductoras presentes; Christian Lara y Mónica Castañeda le indicaron que no existe algún estudio que pueda determinar el grado de padecimiento ya que Villalvazo había celebrado que la iniciativa, en caso de ser aprobada, deberá ser demostrada a través de un estudio que la persona tiene 'cólicos fuertes'.

El conductor Alejandro Villalvazo explicándole a dos mujeres sobre los cólicos menstruales pic.twitter.com/SQOXlcBG36 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 16, 2023

Finalmente, las periodistas continuaron argumentando que no todas las mujeres tienen acceso a un ginecólogo y en el IMSS, donde debe ser gratuito, no podrá realizar el supuesto estudio porque no existen ni medicamentos para ello.

