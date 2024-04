Aleks Syntek manda al escusado disco de Karol G: ‘No me vayan a funar”

En varias ocasiones Aleks Syntek ha mostrado públicamente su rechazo al reggaetón, incluso hasta los mismos artistas del género se le han lanzado por sus palabras.

Pero eso parece no importarle al compositor, quien sigue con su firme de idea de que las letras urbanas solo hablan de sexo y denigran a la mujer.

Aleks Syntek medio acepta a Shakira y Danna Paola

Y para que la gente no extrañe su rechazó a la música de reggaetón, Aleks lo volvió a hacer ahora que estuvo como invitado en ‘El Podcast + Pedido’.

En una dinámica, el conductor del programa le mostró unos discos al cantante para que eligiera con cuáles se quedaba o cuáles mandaba directo al caño, es decir, los metía en un inodoro. Los materiales con los que se quedó sin pensarlo fue con uno de Zoé, Gustavo Cerati, Belanova y Taylor Swift.

Pero medio le costó aceptar la música de Danna Paola por no contar con músicos en vivo en sus presentaciones y por su roce con el reggaetón. En el caso de Shakira, el artista lo aceptó por ser el disco de ‘Pies Descalzos’ ya que dice que es la artista que todos extrañan de la década de los noventa, pero que no le gusta lo que hace actualmente.

Aleks Syntek rechaza a Karol G

El momento polémico fue cuando le dieron el disco de Karol G, ‘Mañana Será Bonito’, ahí sí Aleks mostró su rechazo y lo mandó directo al inodoro porque es de reggaetón.

"No me entra, no me identifico con las canciones... pero tendrán que entender que no es para mí. ¡No me vayan a funar!”, explicó. Al final, también recibió críticas del público pues le pidieron respetar la música de la Bichota aunque no sea de su agrado.

