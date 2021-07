Alexis Nickin: 'Entorno Fintech figura como nuevo motor para el empleo'

Durante los últimos 15 meses, uno de los rubros más afectados por la pandemia ha sido el empleo. Empresas de todos tamaños y diferentes sectores alrededor del mundo cerraron sus puertas, dejando a millones sin fuentes de sustento; no obstante, en medio de dicho escenario el entorno Fintech figura como un integrante sólido y revulsivo para la generación de empleos, en las naciones en recuperación, precisa Alexis Nickin Gaxiola.

Hasta antes de la pandemia y de acuerdo con el más reciente reporte de Finnovista Fintech Radar, el ecosistema mexicano se situaba como el segundo de mayor tamaño en América Latina, solo por debajo de Brasil y 2.5 veces más grande que el de Colombia, este último consolidado como el tercero de la región, pero con menos de 150 empresas de esta naturaleza.



No obstante, en México el entorno Fintech siguió creciendo hasta la actualidad a un ritmo anual del 23%, por lo que ahora existen en el país 441 startups en el sector, poco más de medio centenar de las existentes en 2018; asimismo, en pleno 2021 se encuentra activa la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), que tiene por objetivo regir el funcionamiento y operación de dichas empresas, lo que para Nickin Gaxiola en teoría les permite una mayor expansión.



“El entorno Fintech crece y de igual manera las fuentes de empleo. Al día de hoy, este sector luce como un fuerte debilitador de la tasa de desempleo, aunque hay que estar conscientes que se trata de empleos especializados relacionados a las áreas de tecnología e innovación, y en menor medida, a otras como las comerciales, integradas principalmente por ventas y experiencia de servicio”.



Al primer trimestre de 2021, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo se colocó en 4.4%, ligeramente por debajo del 4.6% que registró el último trimestre de 2020; sin embargo, desde que inició la pandemia dos segmentos de la población fueron los más afectados en cuanto a la pérdida de empleos: menores de 29 años y mayores de 65 años, tal como lo refieren análisis recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).



Al respecto, Alexis Nickin Gaxiola supone que, visualizar que un segmento de la población como son los jóvenes menores de 29 años es de los más afectados en temas de desempleo, puede empatar perfectamente con el entorno Fintech, ya que si hay algo que caracteriza a las nuevas generaciones es su afinidad con la tecnología, innovación y los entornos digitales.



El también especialista en finanzas digitales comparte que, los perfiles interesados en incorporarse al entorno Fintech deben tener en cuenta que las empresas de este ramo, orientan la búsqueda de su personal hacia profesionales como desarrolladores de software, programadores, analistas de soporte, scrum masters, product owners, ingenieros de datos, asesores comerciales, entre otros.



“Sabemos que la competencia en el terreno laboral es complicada; no obstante, para quien tenga un perfil orientado hacia lo que constituye el entorno Fintech existen muchas oportunidades. Tal es el crecimiento del sector que, si tomamos como referencia que en Argentina se pronostica que para finales de 2021 alcancen 20 mil puestos de trabajo, ¿Cuántos no habrá en México?, sobre todo porque nuestro ecosistema es tres veces mayor al argentino”.



Finalmente, Alexis Nickin dijo estar consciente de que la recuperación del empleo formal en las diferentes regiones del país no es la más óptima, y que incluso es desproporcional, pero que, tomando en cuenta que el entorno Fintech se ubica en el plano digital, este puede generar empleos en otras zonas, atrayendo talento a distancia, lo que ha dado origen también a los nómadas digitales.

