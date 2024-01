Alexis Omman, influencer mexicano, regaló un auto a una mesera

El influencer mexicano Alexis Omman conmovió a sus seguidores el pasado domingo al regalarle un auto nuevo a una mesera que lo atendió en un restaurante de la Ciudad de México.

El creador de contenido, conocido por sus acciones altruistas, compartió el emocionante momento en TikTok. En el video, se puede ver a Omman conversando con la mesera, identificada como Pamela, sobre su trabajo y sus aspiraciones.

Al final de la conversación, Omman le pregunta a Pamela: "¿Cuánto es la propina más grande que te han dado?". La joven responde que el 30 por ciento de la cuenta.

Entonces, Omman le revela que no solo le dará una propina generosa, sino que le regalará un coche. Pamela, al borde de las lágrimas, duda al principio, pero la expresión de sorpresa en su rostro se intensificó cuando vio las llaves del vehículo.

"No me hagas bromas porque voy a llorar", dijo la joven. "No puedo creerlo", en ese momento la mesera le confesó al influencer qe había estado por cinco años para poder comprar su auto pero que por alguna razón no le había sido posible.

Los compañeros de trabajo de la mesera se acercaron a felicitarla, al final del video Omman asevera que pronto comenzará a regalar casas.

