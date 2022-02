Alfredo Adame aceptó pelear contra Carlos Trejo en evento organizado por Alberto El Patrón

Alfredo Adame aceptó medirse cara a cara contra Carlos Trejo, en un evento formal organizado por Alberto El Patrón; después de que Trejo lo llamará cobarde por el reciente video donde Adame protagonizó una riña callejera, la cual terminó con el actor en el piso golpeado.

Carlos Trejo mencionó que Adame lleva evitandolo por 17 años, desde que comenzaron sus diferencias que han sido viralmente famosos; desde sus intercambios de palabras en programas de televisión, hasta la vez que Trejo le aventó una botella a Adame.

Quien confirmó la pelea entre Trejo y Adame, fue el promotor y luchador profesional Alberto El Patrón. De acuerdo a del Rio, la pelea ya tiene un lugar y fecha pactada y que ambas personalidades habían estado de acuerdo en llevar a cabo el enfrentamiento.

"Yo no conozco a Alfredo Adame, solamente me voy por lo que habla la gente, pero me tengo que asegurar de que esta pelea se realice” declaró del Río en el programa SNSERIO, donde Adame estaba siendo entrevistado.

Además Alberto El Patrón publicó en su cuenta de Twitter un video donde se encontraba con Carlos Trejo, dentro del video El Patrón hizo promoción de la pelea calificandola como semi estelar de su evento.

Alberto El Patrón vs Konnan Big en el Estadio Los Sultanes en Monterrey en la estelar de la noche. La semi estelar de la noche: Pelea estilo MMA, El Cazador de Fantasmas, Carlos Trejo peleará uno a uno ante el actor, productor y anfitrión, Alfredo Adame. Señores, habrá sangre. pic.twitter.com/fHcqbwVUxq — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) January 25, 2022

Como parte del evento, distintos luchadores participaran, siendo Alfredo Adame y Carlos Trejo una de las peleas de la cartelera.

La pelea se realizará en Monterrey el 17 de febrero del presente año en el Estadio Los Sultanes. Del Rio comentó que las ganancias recaudadas en taquilla se irán a distintas organizaciones y fundaciones del estado de Nuevo León.

