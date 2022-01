Alfredo Adame: Lo acusaron de sacar pistola durante riña callejera

La pelea que Alfredo Adame sostuvo con una pareja en vía pública sigue dando de qué hablar, y parece que así será durante un largo tiempo pues cada vez salen a la luz nuevos detalles de la riña.

En esta ocasión, Maythe Flores, una de las involucradas, desmintió los señalamientos de extorsión que Adame ha hecho en televisión en relación con la pelea.

“El señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro. Se metió al carro y adentro de él nos amenazó. Todo lo tengo en video. No, nosotros no golpeamos su carro. Fue todo lo contrario. Ahorita todo lo que el señor está diciendo es mentira y los videos hablan por sí solos. No es como ocultar el sol con un dedo. Es lo que está tratando de hacer”, dijo la implicada en Telediario.

Además, Flores destacó que ella y su pareja están analizando tomar medidas penales en contra del actor, motivo por el cual no pueden revelar más detalles sobbre la pelea.

