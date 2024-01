Alfredo Adame ataca a Wendy Guevara y la llama ‘hombre gordo con cuerpo de tamal’

Como ya es costumbre, Alfredo Adame de nueva cuenta está en el ojo de huracán y en esta ocasión es por sus comentarios en contra de Wendy Guevara, mismos que han sido catalogados como transfóbicos, además de que se mete con el físico de quién fuera la ganadora de

Adamé justifico sus malos comentarios hacía Wendy mencionando que fue ella quién lo atacó primero, mencionando que esto solo era una respuesta hacia los comentarios que Wendy lanzó en contra del actor y conductor mexicano.

“Me dijo que era un ‘viejillo pend… y que me iba a romper la mad…’, el pend… es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”, declaró Adame sobre Wendy.

De igual manera también le dedicó algunas palabras a Kimberly, quien es amiga de Wendy, pero sorprendentemente para ella los comentarios no fueron denigrantes ni muchos menos y señaló que Kimberly si es de su agrado.

“Ella nunca ha hablado mal de mí, pero el otro gordo (Wendy) que es su amigo, me ofendió y quiso denostarme. A mí si llegas a insultarme te digo ‘gordo, feo, viejo’, no me meto con el género, te digo tus verdades, pero ella [Kimberly] se me hace muy simpática”, declaro Adame.

Alfredo Adame va a ser uno de los participantes de la nueva temporada del reallity La Casa de Los Famosos, mismo programa que ya ganó Wendy el año pasado, pero para termina, Adame no dudo en demeritar dicha temporada en la que participó la influencer e insultar una vez más.

“La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, concluyó Alfredo Adame.