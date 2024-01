Maroon 5 deja vestida y alborotada a la Feria de León 2024

El sábado 3 de febrero era la fecha para que Maroon 5 se presentara dentro de la Feria de León 2024, pero a la mera hora el grupo decidió cancelar su presentación.

De acuerdo con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Vallejo, la banda estadounidense ya había firmado contrato para deleitar a los mexicanos, pero de un momento a otro se bajaron de cartel, incluso antes de anunciarlo.

Maroon 5 fue sustituido por los Backstreet Boys

El mandatario mencionó que ante los hechos, Maroon 5 pagó una multa y al final salieron ganando al doble porque mejor decidieron llevar a los Backstreet Boy.

“Ya firmados se caen los artistas; te voy a contar de uno que se nos cayó, y ya venía a León, pero dijeron que siempre no. Venía a León ya firmado, a ver si no la riego, pero, era Maroon 5, ya firmado y todo y que siempre no, prefirieron pagar las cláusulas, no porque fuera León, sino porque se les empató con otro tema”, mencionó ante la prensa.

Buscan impulsar la Feria de Irapuato

Diego Sinhue Vallejo acudió a la Feria de las Fresas en Irapuato y ahí detalló que dicho evento también recibirá el apoyo que tiene la Feria de León para que pueda crecer.

“Irapuato merece, así como León, artistas de primer nivel. Mucha gente no entiende, que vengan artistas de talla internacional es parte de la dinámica de cohesión social, porque muchas personas piensan que la gente rica tiene derecho a estos shows, no quiero adelantar nada, pero estamos apoyando a esta feria”, finalizó.

