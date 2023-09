Brian Littrell de Backstreet Boys juega con los Savannah Bananas

La relación entre las celebridades de la música y el beisbol ha tomado un giro inesperado. Brian Littrell, uno de los miembros de la icónica banda Backstreet Boys, aceptó una invitación para jugar con el equipo de beisbol Savannah Bananas, convirtiendo un sueño en realidad.

La propuesta vino del ex pelotero Jeremy Guthrie, quien le preguntó a Littrell: "Amigo, ¿quieres venir a jugar?". Littrell, emocionado, respondió: “Hermano, sería un sueño hecho realidad".

La amistad entre Guthrie y Littrell se remonta al 2010. “Nos conocimos en un concierto en Baltimore”, compartió Guthrie. “Yo estaba lanzando allí y, por casualidad, su guardaespaldas me reconoció y se acercó a mí. Hablamos de béisbol y me preguntó si quería conocer a Brian después". Desde ese encuentro, ambos han mantenido una relación cercana, asistiendo a los eventos del otro y apoyándose mutuamente.

La entrada de Littrell al campo fue un espectáculo en sí misma. Mientras sonaba "I Want It That Way", un éxito de Backstreet Boys de 1999, Littrell bailó una coreografía junto con los jugadores de los Savannah Bananas. Los fanáticos, emocionados, coreaban y aplaudían. Uno de los momentos más emotivos fue ver a uno de los hijos de Littrell, un ferviente seguidor del equipo, disfrutando de la presencia de su padre en el campo.

Antes de comenzar el juego, Littrell expresó su deseo de lograr "un hit justo por el medio" y "justo sobre la cabeza de Jeremy", quien jugaba en el equipo contrario como parte de la Major League Baseball Players Alumni Association.

Este evento no solo fue un testimonio del amor de Littrell por el beisbol, sino también una muestra de cómo la música y el deporte pueden unirse para crear momentos inolvidables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO URÍAS: DAVE ROBERTS DIJO ESTAR 'CONMOCIONADO' POR EL CASO DEL PITCHER MEXICANO