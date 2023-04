AMLO acusa a medios de promover campaña de desacreditación por caso de desfalco en Segalmex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado esta mañana sobre el caso de desfalco en la Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), a lo que le mandatario respondió que los medios de comunicación han aprovechado el suceso para desprestigiar a su administración.

“Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores.

“Como ahora se está llevando acabo un cambio donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlo y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean, serán estos casos y a diferencia de los de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean”, mencionó en la conferencia matutina de este lunes.

Asimismo, López Obrador habló sobre Ignacio Ovalle, exdirector de la dependencia y quien ha sido señalado como uno de los presuntos responsables del desfalco a la Segalmex por mas de 10 mil millones de pesos.

"Yo tengo una opinión de él, buena, él fue mi jefe en el Instituto Indigenista de Tabasco en 1977 hace más de 40 años, lo considero una gente con principios, honesta, no lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión, lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él que se echó a perder en el antiguo régimen, les dio entrada, pero si él resulta también que tiene responsabilidad, tiene que asumirla, cero corrupión, cero impunidad", agregó.

Por ello, señaló que aunque lo considere su amigo, si llegara a tener responsabilidad en el caso, debe asumirla.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República ha emitido al menos 22 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables del delito, entre ellos, varios exfuncionarios de la Segalmex.

