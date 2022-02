AMLO confirmó que su hijo José Ramón trabaja en empresa del Supervisor del Tren Maya

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este lunes a su hijo José Ramón López Beltrán, quien negó que tenga un conflicto de interés por haber vivido en Houston en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, contratista del Gobierno.

“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear", declaró en su rueda de prensa diaria.

El mandatario se refirió a las primeras declaraciones públicas de su hijo, este domingo, tras revelarse en enero que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex.

“Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó López Beltrán en un breve comunicado.

El hijo del mandatario desató otro escándalo de presunto conflicto de interés, desde 2020 trabaja como abogado para Kei Partners, despacho de hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.

Chávez es fundador de Vidanta, consorcio de desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente en el proyecto del Tren Maya, según la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Pese a las explicaciones de López Beltrán, los críticos denunciaron que los registros públicos muestran que no está inscrito en el Colegio de Abogados de Texas y que la empresa Kei Partners obtuvo su registro un mes y medio antes del inicio del mandato de López Obrador, en diciembre de 2018.

El presidente ha negado que exista un conflicto de interés, pero no ha negado los detalles de las investigaciones. En su lugar, ha acusado al periodista Carlos Loret de Mola de Latinus de ser un "golpeador" y de recibir más de 35 millones de pesos al año.

