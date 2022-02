José Ramón López Beltrán: Hizo público que trabaja como abogado; no reveló ingresos

La polémica que ha causado José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sigue creciendo lejos de apagarse. Todo tras la publicación de un reportaje de Latinus en el que se describía la vida "de lujo" que José Ramón lleva en Houston.

Ante el reclamo en redes sociales de que hiciera públicos sus ingresos, López Beltrán publicó a qué se dedica. "En el año 2018, tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado. Hasta que decidimos en familia mudarnos a Estados Unidos.

En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN.

Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", dijo el hijo del mandatario, tras las críticas que recibió por no hacer públicos sus ingresos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COVID-19: MUNICIPIO EN YUCATÁN DARÁ 200 PESOS A QUIENES SE VACUNEN