AMLO: 'México no es pelele de ningún gobierno extranjero'

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de nuevo sobre las razones que tuvo para no reconocer el virtual triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones para presidente de Estados Unidos.

"Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro, no nos corresponde, eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias, no, no tiene por qué haber represalias porque nos estamos apegando a nuestra política de principios.

“Además no somos colonia, somos país independiente, libre y soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, señaló el titular del poder ejecutivo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

AMLO explicó que su postura se respalda en la doctrina Estrada, la cual habla del respeto a la autonomía de los pueblos como base de la política exterior.

“Cuando todos en la OEA votan por la expulsión de Cuba, el único país que se opone es México, en el gobierno del presidente López Mateos. Antes un canciller (Genaro) Estrada, creo que 1930, define muy claramente lo que está en la Constitución, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y este canciller Estrada, envía un memorándum a embajadores de México, para que se abstengan de opinar en asuntos de otras naciones y que seamos respetuosos de las elecciones en otros pueblos”, apuntó.