AMLO pide a López-Dóriga que se disculpe por difundir noticias falsas sobre damnificados en Acapulco

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al periodista Joaquín López-Dóriga que se disculpe públicamente luego de que asegurara que son falsos los datos sobre los apoyos a los damnificados en Acapulco por el huracán 'Otis', argumentando que los miembros de su gabinete le mienten.

Fue durante la sección 'Quién es quién en las mentiras', de la conferencia mañanera de este miércoles 17 de enero, que AMLO reafirmó que su gobierno ha entregado 265 mil apoyos para la limpieza de locales y casas, y más de 300 mil apoyos para la reconstrucción de hogares y locales, datos que contrastan con las aseveraciones del comunicador, quien durante su programa en Telefórmula aseguró que los apoyos a los afectados en Guerrero han sido insuficientes.

“ Voy a pedirle a Adriana Montiel (secretaria de Bienestar) que te envíe las pruebas de la dispersión de los fondos, del dinero.

“ Ojalá y cuando tengas toda la información, puedas, con humildad, ofrecer disculpas, porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia. Yo estoy seguro que vas a responder sobre este tema, entonces ayuda mucho para que nuestros adversarios que se serenen”, declaró AMLO.

AMLO niega que tenga un problema personal con López-Dóriga

Más adelante, López Obrador aclaró que no era un tema personal contra López-Dóriga, sino que simplemente la versión del periodista de que miembros de su gobierno le mintieron es falsa, pues según el mandatario, sus colaboradores, los servidores de la nación y los elementos de la Guardia Nacional que fueron enviados a Acapulco para atender a los damnificados, son honrados.

“ De ninguna manera es un pleito, es nada más, mostrarte, no sé si te mintieron o tú tuviste una información equivocada y esta reacción; en cuanto que a mí me mientan, pues puede pasar, pero no está tan fácil, porque yo estoy muy al tanto de todo, y cuento con colaboradores con principios”, concluyó.

