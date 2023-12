AMLO propone consulta ciudadana sobre las corridas de toros en CDMX

A propósito de que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para que se reanuden las corridas de toros en la Ciudad de México, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso que se haga una consulta ciudadana para que sean los capitalinos quienes decidan esta disyuntiva.

“ Aún cuando no termina el proceso legal, mi recomendación y en lo que yo pueda ayudar es de que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. En este caso sería lo mejor para todos y tengan confianza.

“ Ya hay muchos ciudadanos muy conscientes. Esto es lo mejor, es la práctica más efectiva, democrática. Es el método más democrático”, declaró en su conferencia mañanera de este viernes.

El mandatario mexicano apeló a este recurso debido a que las corridas de toros no solamente debe definirse por la vía legal, sino también por la moral, además de que según su opinión, la Ciudad de México es el lugar del país donde hay más conciencia sobre el cuidado de los animales.

“ Estoy seguro que participaría mucha gente y eso le daría mucha fuerza y no es solamente un asunto legal, es un asunto moral y político para que no tengan que decidiendo sobre estos temas que es de interés de mucha gente solo unos servidores públicos, que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo y hay confiar.

“ Si hay un lugar donde hay conciencia del respeto que debe de haber a los animales es aquí. En todos lados, pero más aquí”, apuntó López Obrador.

