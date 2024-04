AMLO responde a 'autodefensas': “Si les preocupa la violencia, para qué se encapuchan”

En ‘La Mañanera’, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las personas encapuchadas que detuvieron a Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, son parte del crimer organizado.

El mandatario federal fue cuestionado sobre la reacción de los pobladores que dijeron que eran autodefensas y no criminales: "Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la República: que ponga ojos en la sierra; este no es fotomontaje. Al señor presidente de la República Obrador (sic), que diga las cosas tal y como son”.

López Obrador rechaza autodefensas

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo dijo que no van a celebrar las autodefensas y de no ser criminales no tendrían porqué esconder la cara bajo un pasamontañas.

“Si son ciudadanos que están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad y la paz para qué se encapuchan. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, detalló.

AMLO enfrentará a criminales

En su conferencia, López Obrador expuso que en la zona de Chiapas y Guatemala hay presencia de la Guardia Nacional para garantizar el orden entre la población, por eso pide a autodefensas que no violen la ley.

“Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es que no lleven a cabo actos ilícitos y cuidar a la población civil... y no nos dejaremos intimidar por nadie, deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todos somos mayores: no es ‘quítate tú porque quiero yo, para qué vienes aquí sí aquí mando yo’”, finalizó AMLO sin antes decir que no se dejará presionar por este tipo de grupos.

VE AMLO MONTAJE DE LATINUS

Luego del incidente donde un grupo de encapuchados interceptó el convoy en el que viajaba la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador afirmó que este grupo de encapuchados puede estar “vinculado o puesto de acuerdo con Latinus”. Afirmó que… pic.twitter.com/n4OT955RWb — Azucena Uresti (@azucenau) April 25, 2024

