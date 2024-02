AMLO revela que en 2018 le propusieron a Carlos Slim ser candidato a la presidencia

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que en las pasadas elecciones, cuando él ganó los comicios, empresarios opositores le propusieron al empresario Carlos Slim postularse como candidato, con la promesa de que tanto el candidato del PRI, José Antonio Meade, como el del PAN, Ricardo Anaya, declinarían a favor de él.

Fue durante la conferencia mañanera de este 6 de febrero, que AMLO compartió un adelanto de lo que vendrá publicado en su libro 'Gracias', próximo a salir, asegurando que el empresario, considerado el hombre más rico de México y de América Latina, rechazó la oferta de convertirse en candidato presidencial.

“Ese grupo (empresarios) fueron a ver al licenciado Peña (Nieto) para pedirle que declinara (José Antonio) Meade (excandidato presidencial del PRI) por (Ricardo) Anaya; y luego les voy a dar un adelanto porque ya viene en el libro.

“Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara Meade. Primero a Anaya porque lo sentían muy cerca, porque son muy conservadores y como no aceptó Peña, le fueron a plantear que fuera Meade y se sumara Anaya”, comentó el presidente, para luego recordar el supuesto “fraude electoral de 2006”, según dijo, en el que el PRI ayudó al PAN a que Felipe Calderón fuera presidente, luego el PAN le devolvió el favor al PRI y Enrique Peña Nieto fue presidente en 2012, mientras que para 2018 “no se pusieron de acuerdo”, agregó Andrés Manuel.

¿Cómo le propusieron a Carlos Slim que fuera candidato a la presidencia en 2018?

Ya entrado en el tema, el presidente López Obrador reveló cómo se dio el acercamiento de la oposición con el ingeniero Carlos Slim para proponerle que se postulara a la presidencia en las elecciones de 2018.

“Empiezan entre ellos a buscar con quien enfrentarme y ahí les va la nota: invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta que declinaba Meade y Anaya, y Carlos Slim les dice no, yo estoy dedicado a otras cosas, no aceptó. No se pierdan el próximo libro...”, comento entre risas AMLO.

