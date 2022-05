AMLO sobre tiroteo en Texas: 'Mayoría de víctimas, de origen mexicano'

Luego de los lamentables hechos ocurridos en Texas, donde un joven de 18 años realizó un tiroteo en una escuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a las familias de las víctimas.

AMLO dijo en su conferencia matutina que lamenta lo ocurrido: “Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, nos duele mucho, lo lamentamos”.

Cabe mencionar que el presidente fue cuestionado sobre si había algún mexicano entre las víctimas, por lo que dijo que no se sabe, pero aseguró: “De manera directa, nacidos acá, no se sabe. De que son de origen mexicano, la mayoría, no hay duda. Toda esa región de Texas pertenecía a México", dijo. Además, puntualizó que los fallecidos son hijos o nietos de mexicanos.

Hasta el momento la cifra de víctimas mortales ascendió a 21 personas, donde 19 son niños y dos maestros de la escuela de Uvalde, cerca de la frontera con México.

