AMLO vs New York Times: No ve error en divulgar teléfono de periodista

Ante los reclamos contra Andrés Manuel López Obrador por haber revelado en público el número telefónico de la corresponsal del New York Times, el Presidente mexicano dijo que lo volvería a hacer si está en medio de calumnias.

Cabe recordar, que el medio estadounidense ayer publicó un reportaje donde señala que gente cercana a él y sus hijos obtuvieron recursos económicos del narcotráfico para sus campañas electorales.

AMLO se defiende de las calumnias

En ‘La Mañanera’ de este viernes, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado por los reporteros sobre su actuar en la revelación de los datos privados de la prensa, a lo que respondió que no permitiría que lo sentaran en el banco de los acusados sin que se presentaran pruebas.

“Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México, por encima de la ley de transparencia está la autoridad moral y política. Y represento a un país y a un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera, que, porque es el New York Times, y nos va a sentar en el banquillo de los acusados; nosotros no somos delincuentes", mencionó.

Pide López Obrador a reportera del NYT cambiar de teléfono

Con respecto a que en su conferencia dio a conocer el número de la corresponsal del New York Times en México, Natalie Kitroeff, López Obrador minimizó el caso diciendo que no pasa nada y que si hay problema que cambie de teléfono.

“No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante de New York Times”, expuso.

AMLO se lanza contra la prensa

En su ‘Mañanera’, el Presidente siguió defendiendo su actuar al preguntar sobre quién iba a reparar el daño a su persona y a la de su familia.

“Actúan bajo el principio del hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño, a mis hijos?, que cuando pongan sus nombres, va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico. Eso no lo ven ustedes”, afirmó.

Y por último le pidió a ciertos periodistas a que deben de actúa sin tanta soberbia, mientras decía que no tenía problema con la prensa nacional: “Ustedes se sientes bordados a mano… bájenle una rayita a su prepotencia”.

