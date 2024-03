AMLO vs Salinas Pliego: ¿Ambos se enfrentan por un campo de golf?

Vaya lío que se está armando entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego por el campo de golf Tangolunda, ubicado en Huatulco, Oaxaca.

El jueves pasado, la Guardia Nacional tomó el control del lugar lo que generó la molestia de los trabajadores del lugar, quienes acusan que los están dejando sin empleo y que se usó la fuerza para desalojarlos.

AMLO explica toma de campo de golf

Al otro día, el mandatario federal explicó que en ningún momento se violó la ley, pero que ese terreno ya se tenía que entregar desde hace tiempo por parte del dueño de TV Azteca debido a que se le terminó la concesión para tenerlo en su poder.

“Porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada… Si ya no tenía la concesión y se les vencía el contrato, se les planteó: ‘cómprenlo’, porque nosotros vamos usar esos 430 millones de pesos para entregar uniformes escolares a niños de Oaxaca”, mencionó al detallar que no es nada personal contra el empresario y que además se iba declarar el lugar como área natural protegida por estar a la orilla del mar.

Salinas Pliego le responde a AMLO

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego mencionó que el Gobierno federal busca desviar la atención con sus empresas y persona, pues en otra conferencia el Presidente ya lo había mencionado dando cuenta del pago de impuestos que supuestamente debe al país.

El empresario empezó por decir que nunca compartirá la idea del mandatario de despojar al rico para darle al pobre. Además, que no se debe de usar la fuerza para quitarle el trabajo a los demás y remató que si les preocupa el medio ambiente vayan a visitar el Tren Maya.

“EL MEDIO AMBIENTE DEBE SER UNA PRIORIDAD; que la secretaria @Mary_Luisa_AG dedique más tiempo a cerrar campos de golf que a detener el ecocidio causado por el TREN MAYA, la tala de árboles clandestina, la devastación en nuestras selvas, y proteger nuestra fauna, es una clara señal de que sus prioridades están absolutamente equivocadas”, expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESCATAN A LOS CUATRO POLLEROS DE TOLUCA SECUESTRADOS EN DICIEMBRE