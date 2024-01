AMLO y titular de Profeco aseguran: Canasta básica vale 700 pesos

Una canasta básica con 24 productos cuesta al rededor de 700 pesos, así lo aseguraron tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como David Aguilar, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En la conferencia de este lunes en Querétaro, el responsable de la Profeco aseguró que entre las tiendas de autoservicio existe una competencia sana.

“Ya es una constante decir que muy por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos, está una muy sana, pero también muy fuerte competencia que ya está rodando en muchos de los casos, a nivel nacional, cercanos a los 700 pesos por canasta”, dijo Aguilar Romero.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, coincidió con lo dicho por el titular de la Profeco, además de que agradeció a las tiendas por el apoyo que le dan a la población. Además de que confirmó que en 2024 no habrá aumento al precio en la harina de maíz, y eso lo confirmó el propietario de Maseca (subsidiaria mexicana de Gruma).

“Ya el promedio está por debajo de 800 pesos, la canasta de 24 productos. Y agradecerles a los de las tiendas de autoservicio, y agradecerles también a industriales. El jueves, personalmente, el dueño-presidente del consejo de Administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz, eso es una buena noticia”, expresó AMLO.

